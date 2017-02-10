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175 лет назад 2016
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Вавринка: я не могу стабильно провести весь год

10 февраля 2017, пятница. 12:29. Теннис
Третья ракетка мира швейцарец Станислас Вавринка признался, что ему не хватает стабильности по ходу сезона, чтобы добиваться более высоких результатов.

«Есть много вещей, в которых я могу прибавить. Если смотреть в целом, то минувший сезон получился восхитительным для меня. Я выиграл турнир „Большого шлема“ и завершил год в топ-5. Также я завоевал титул в Женеве, что было очень важно для меня. Однако я был не так стабилен по ходу сезона. Я могу играть здорово, побеждать на турнирах „Большого шлема“, но весь год не могу провести стабильно», — цитирует Вавринку The Gulf Today.
Источник: The Gulf Today Сообщить об ошибке
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Станислас Вавринка
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