Вавринка: я не могу стабильно провести весь год

Третья ракетка мира швейцарецпризнался, что ему не хватает стабильности по ходу сезона, чтобы добиваться более высоких результатов.«Есть много вещей, в которых я могу прибавить. Если смотреть в целом, то минувший сезон получился восхитительным для меня. Я выиграл турнир „Большого шлема“ и завершил год в топ-5. Также я завоевал титул в Женеве, что было очень важно для меня. Однако я был не так стабилен по ходу сезона. Я могу играть здорово, побеждать на турнирах „Большого шлема“, но весь год не могу провести стабильно», — цитирует Вавринку The Gulf Today.