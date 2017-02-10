Макарова: я первый раз в команде самая старшая

28-летняя россиянка Екатерина Макарова рассказала, как ощущает себя в роли ветерана сборной России. Олимпийская чемпионка 2016 года 11 февраля откроет матч Мировой группы II Кубка Федерации с представительницей Китайского Тайбэя Ли Ясюань. В составе сборной России также сыграют Анна Блинкова (18 лет), Наталья Вихлянцева (19) и Анна Калинская (18).
«Действительно, я первый раз в команде самая старшая. Вроде бы я играла очень много за сборную, но всегда была одной из самых младших. Только Настя Павлюченкова, наверное, помладше меня. Поэтому тут действительно я лидер, но девчонки очень хорошие, и мне очень приятно находиться с ними в команде. У нас отличная атмосфера», — сказала Макарова корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.