Ван Шитин: Россия – очень сильная команда, но мне кажется, у нас есть шанс

Капитан сборной Китайского Тайбэя Ван Шитин в преддверии матча Мировой группы II Кубка Федерации с командой России рассказала об адаптации к кортам в УСЗ «Дружба», оценила дебютантку сборной России Анну Блинкову и поделилась целями на турнир.
«Да, мы потихонечку приспосабливаемся к кортам и готовы сыграть с российской командой. Мы не видели видеозаписей игры Блинковой, но видели ваших молодых игроков в деле, здесь на тренировках. Мне кажется, что они молодые и полны амбиций, полны энергии, поэтому нас ждёт очень упорный матч.
Могу сказать, что до приезда сюда каждая из наших теннисисток тренировалась отдельно, но когда мы здесь собрались, мы уже объединились в команду, тренируемся все сообща, и я бы отметила хороший командный дух, атмосферу в нашей сборной. Что касается целей, то мы постараемся показать лучшее, на что мы способны. Россия – очень сильная команда, но мне кажется, у нас есть шанс», — передаёт слова Ван Шитин корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.