Муратоглу: в начале каждого года ставлю перед Сереной цель — сделать «Шлем»

Патрик Муратоглу, тренер первой ракетки мира Серены Уильямс, считает, что 35-летняя американка по-прежнему должна ставить перед собой цель завоевать полноценный «Большой шлем».
«Я верю, что Серена может подняться ещё выше и поставить новые рекорды. Никто не знает, где лежат пределы её возможностей, но я верю, что она ещё не достигла всего, чего могла. Она может выиграть больше турниров.
В начале каждого года я ставлю перед Сереной цель победить на всех четырёх „Шлемах“. Конечно, этого очень тяжело достичь — но давайте не переставать мечтать! Мне повезло тренировать чемпионку с невероятными возможностями, поэтому планку надо ставить высоко.
В этом сезоне мы решили выбрать облегчённое расписание, больше заниматься физической подготовкой и медицинскими процедурами. В прошлом году она слишком часто травмировалась. Мы хотим, чтобы Серена была хорошо готова, когда она выходит на корт, и подходила к главным турнирам в сезоне в своей лучшей форме», — рассказал Муратоглу в интервью Tennis Connected.