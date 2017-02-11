Димитров: я впервые дошёл до полуфинала в Софии, поэтому волнуюсь

Болгарин Григор Димитров поделился впечатлениями от победы над сербом Виктором Троицки со счётом 6:3, 6:3 в четвертьфинале турнира в Софии.
«Я хорошо чувствовал мяч, здорово подавал и неплохо принимал. Все эти нюансы помогли мне добиться успеха в матче с Виктором.
Я впервые вышел в полуфинал турнира в Софии, поэтому сложно не волноваться. Я давно не играл перед своими болельщиками, а сейчас они потрясающе поддерживают меня в течение всей недели, так что я просто стараюсь радовать их и наслаждаться каждым моментом», — приводит слова Димитрова официальный сайт АТР.