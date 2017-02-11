Гоффен: после победы в сете со счётом 6:1 всегда ждёшь реакции соперника

Бельгиец, разгромивший в четвертьфинале турнира в Софии своего соотечественника Стива Дарси со счётом 6:1, 6:3, прокомментировал ход встречи.«Я здорово начал матч и уверенно провёл первый сет, а вот во второй партии была равная борьба. Мне пришлось отыграть пять брейк-пойнтов, но при этом я не воспользовался своими шансами на подаче. Когда ты выигрываешь первый сет со счётом 6:1, то всегда ожидаешь реакции от соперника. Я понимал это и справился с ситуацией. Выход к сетке с подачи помог мне выиграть второй сет. Я очень рад, что вышел в полуфинал», — приводит слова Гоффена официальный сайт АТР.