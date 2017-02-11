Стивенс перенесла операцию на ноге и вернётся на корт летом

Полуфиналистка Australian Open 2013 американка, не выходившая на корт с Олимпиады в Рио-де-Жанейро из-за травмы ноги, рассказала о сроках возвращения в WТА.«Я уже долго не обновляла информацию о своём состоянии здоровья. Как вы знаете, летом у меня были проблемы со здоровьем, из-за которых я вынуждена была перенести операцию и взять паузу в выступлениях до лета. Хорошая новость в том, что операция прошла успешно, и я уже приступила к реабилитации. Настраиваюсь на лето-2017. Не могу дождаться возвращения на корт», — написала Стивенс на своей странице в сети «Фейсбук».