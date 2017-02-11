Кузнецов сыграет с Гоффеном, а Хачанов — с Чоричем на турнире в Роттердаме

В Роттердаме состоялась жеребьёвка турнира АТР, который пройдёт на харде в зале с 13 по 19 февраля. Хорват Марин Чилич (1) в первом круге сыграет с французом Бенуа Пэром, а в случае успеха встретится либо с россиянином Кареном Хачановым, либо со своим соотечественником Борной Чоричем.
Австриец Доминик Тим (2) начнёт турнир матчем с немцем Александром Зверевым, а россиянин Андрей Кузнецов> сыграет с бельгийцем Давидом Гоффеном (3).
Ознакомиться с основной сеткой соревнований полностью вы можете здесь:
Основная сетка турнира в Роттердаме.