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175 лет назад
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Цуренко победила Гаврилову и вывела Украину вперёд в матче с Австралией
11 февраля 2017, суббота. 15:55.
Теннис
Леся Цуренко
в первом матче противостояния сборных Украины и Австралии во второй Мировой группе
Кубка Федерации
уверенно переиграла
Дарью Гаврилову
со счётом 6:2, 6:3.
Следом на корт выйдут Элина Свитолина и Эшли Барти.
Кубок Федерации. Мировая группа 2017 . Первый раунд
11 февраля 2017 года, суббота. 14:05 МСК
Леся
Цуренко
Дарья
Гаврилова
6:2
6:3
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Дарья Гаврилова
Леся Цуренко
Кубок Федерации
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Новости. Теннис
11 февраля 2017, суббота
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