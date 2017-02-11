Макарова в трёх сетах победила Ли Ясюань в матче Кубка Федерации

Россиянка Екатерина Макарова в стартовом матче первого раунда Мировой группы II Кубка Федерации победила Ли Ясюань из Китайского Тайбэя со счётом 6:3, 5:7, 6:1. Поединок продолжался 2 часа 18 минут. 28-летняя москвичка, занимающая 39-е место в рейтинге WТА, выполнила 26 «виннерсов» и совершила 25 невынужденных ошибок, а у её оппонентки эти показатели составили 30 и 32 соответственно.
Во втором матче сыграют Анна Блинкова и Чан Кайчэнь.
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию этой встречи.
Текстовая онлайн-трансляция матча Макарова — Ясюань в Кубке Федерации.