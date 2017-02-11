Макарова: в третьем сете встречи с Ли Ясюань я просто разозлилась

Россиянкапрокомментировала свою победу над Ли Ясюань из Китайского Тайбэя в стартовом матче первого раунда Мировой группы II Кубка Федерации.«Матч был непростой, потому что девочка молодая, ей совсем нечего терять. Она играет в очень хороший, активный теннис. В первом сете я сразу взяла инициативу и смогла завершить его в свою пользу. Во втором сете я тоже переломила, повела —1:0 и больше на своей подаче. Но тут получилась абсолютно дурацкая двойная. Откуда она появилась — неизвестно. После этого я немного задёргалась, где-то перестала играть в свой активный теннис, где-то дала ей немножко заиграть более активно, поймать кураж. Хотя были в концовке шансы завершить матч, но я ими не воспользовалась. А потом в третьем сете я просто разозлилась. Подумала, что это мой родной стадион, что должно тут всё завершиться удачно, и со злостью заиграла активно. Я очень рада сегодняшней победе», — передаёт слова Макаровой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.