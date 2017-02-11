Тарпищев: Макарова могла выиграть у Ли Ясюань и попроще

Президент ФТРпрокомментировал стартовый матч первого раунда Мировой группы II Кубка Федерации между россиянкойиз китайского Тайбэя.«Макарова начала матч, в принципе, очень хорошо. Но стабильно играть мощно и нагнетая скорость очень сложно, потому игра была с перепадами что с одной стороны, что с другой. Думаю, решающий сет был показательным в том плане, что Макарова более опытная, и за счёт более мощной и надёжной игры она достигла успеха. В принципе, результат закономерен, хотя можно было выиграть и попроще.Мы рассчитывали, что в команде будет играть ещё и Касаткина. Это нарушило планы Мыскиной, в силу того что Касаткина проиграла в Австралии в первом круге и у неё следующий турнир в Дохе, который начинается уже в понедельник. А поскольку все остальные игроки основы уже были отпущены из сборной по своему календарю, получилась вынужденная замена – третий молодой игрок. Это уже вызывает опасность в конечном результате этого матча. Но игра ещё не закончена. Думаю, и сегодня, и завтра игровые дни будут тяжёлыми, с непредсказуемым результатом. Тем более что парная комбинация у них очень сильная», — передаёт слова Тарпищева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.