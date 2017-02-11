Чан Кайчэнь: матч с Блинковой был равным, просто я сыграла чуть лучше

, сравнявшая счёт в матче Кубка Федерации с Россией, обыграв, рассказала о том, как настраивалась на матч и провела встречу с россиянкой.«Нет, я не расстроилась, что Ли Ясюань проиграла первый матч. Наоборот, я скорее довольна, мы все были довольны её выступлением, потому что она играла против Екатерины Макаровой — игрока первой мировой тридцатки в одиночке и десятки в паре. Так что Ли Ясюань показала отличное выступление, я отнюдь не огорчалась. Я просто решила хорошенько подготовиться к своему матчу, выступить как можно лучше. Я рада, что мне это удалось сегодня.На самом деле я знала, кто такая Блинкова, она недавно выступала на Australian Open, играла в финале юниорского «Шлема». В любом случае, с моей стороны никакой недооценки соперницы не было. Я хорошо готовилась, причём к равному матчу. Собственно, он и был равный. Просто я сегодня сыграла чуть лучше, чем она.С Макаровой я уже пару раз играла и уступала ей. Тем более сейчас она играет в России, публика будет на её стороне. Я просто постараюсь показать свой лучший теннис, и посмотрим, как пойдёт», — ответила Чан Кайчэнь на вопросы корреспондента «Чемпионата» Даниила Сальникова.