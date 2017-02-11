Мыскина: Блинкова — молодец, прошла хорошую проверку боем

Капитан сборной России на Кубке Федерации Анастасия Мыскина прокомментировала дебют в матчах за национальную команду Анны Блинковой и отсутствие в команде Дарьи Касаткиной.
«Аня – большая молодец, сделала всё возможное в сегодняшнем матче. Это сто процентов. Конечно, были ошибки. Понятно, первый матч за сборную всегда очень сложный. Эмоционально она не справилась, скорее всего, с волнением, в начале матча особенно, было сложновато на подаче. Но ещё раз поздравляю её с дебютом в сборной, с хорошим матчем. Соперница была непростая – она и в рейтинге выше стоит, и опыта у неё больше. Зато мы узнали, как соперницы играют, по крайней мере, сегодня прошла хорошая проверка боем.
Думаю, так, наверное, сложились Дашины обстоятельства. Даша была приглашена в сборную, была договорённость с ней, с её братом, который ведёт её дела. Но это было Дашино решение. Мне кажется, вам лучше всё-таки этот вопрос задать ей напрямую. Но Даша будет играть в дальнейшем, естественно», — ответила Мыскина на вопросы корреспондента «Чемпионата» Даниила Сальникова.