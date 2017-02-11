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Мыскина: Блинкова — молодец, прошла хорошую проверку боем

11 февраля 2017, суббота. 20:08. Теннис
Капитан сборной России на Кубке Федерации Анастасия Мыскина прокомментировала дебют в матчах за национальную команду Анны Блинковой и отсутствие в команде Дарьи Касаткиной.

«Аня – большая молодец, сделала всё возможное в сегодняшнем матче. Это сто процентов. Конечно, были ошибки. Понятно, первый матч за сборную всегда очень сложный. Эмоционально она не справилась, скорее всего, с волнением, в начале матча особенно, было сложновато на подаче. Но ещё раз поздравляю её с дебютом в сборной, с хорошим матчем. Соперница была непростая – она и в рейтинге выше стоит, и опыта у неё больше. Зато мы узнали, как соперницы играют, по крайней мере, сегодня прошла хорошая проверка боем.

Думаю, так, наверное, сложились Дашины обстоятельства. Даша была приглашена в сборную, была договорённость с ней, с её братом, который ведёт её дела. Но это было Дашино решение. Мне кажется, вам лучше всё-таки этот вопрос задать ей напрямую. Но Даша будет играть в дальнейшем, естественно», — ответила Мыскина на вопросы корреспондента «Чемпионата» Даниила Сальникова.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Анастасия Мыскина Анна Блинкова Дарья Касаткина
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