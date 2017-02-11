Блинкова: эмоции зашкаливали, всё время хотелось кричать

Дебютантка сборной России на Кубке Федерацииподелилась впечатлениями от поражения в двух сетах отиз Китайского Тайбэя (3:6, 5:7).«Впечатления очень тяжёлые. Считаю, я могла сделать больше, чем сделала. Мне очень жаль.Эмоции зашкаливали, всё время хотелось кричать. Кричат на трибунах, и ты сама на взводе. Ты не можешь спокойно играть. Ты бесишься, когда проигрываешь, и бесишься, когда выигрываешь. Это очень странно. Поэтому этот матч очень сильно отличался от матча на обычном турнире.Остались ли силы на завтра? Да-да! Конечно!» — ответила Блинкова на вопросы корреспондента «Чемпионата» Даниила Сальникова.