Риске победила Петкович и вывела США вперёд в матче Кубка Федерации

<a href="http://ads.adfox.ru/202433/goDefaultLink?p1=biozy&p2=v" target="_top"><img src="http://ads.adfox.ru/202433/getDefaultImage?p1=biozy&p2=v" border="0" alt=""></a>
Футбол
РФПЛ
ФНЛ - Первый дивизион
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Кубок России
ПФЛ - Второй дивизион
Молодёжное первенство
Сборная России
Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций
Южная Америка
Украина
Франция
Женский футбол
Прочие турниры
Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com
Любители
Студенческий футбол
Рейтинг УЕФА
Рейтинг ФИФА
MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ
НХЛ
МХЛ
ВХЛ
ЧМ по хоккею 2016
Евротур
Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20
Ночная Лига
MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины
Кубок мира-2016/17. Женщины
ЧМ-2017
Рождественская гонка 2016
ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации
Кубок Дэвиса
WTA
ATP
Australian Open 2017
Кубок Кремля
Рио 2016
Авто
Формула-1
Мотогонки
Ралли
Младшие серии
DTM/WTCC/Туринг
Дакар/Ралли-рейды
Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы
Любители
Женский бокс
ММА
Баскетбол
НБА
Евролига
Единая лига ВТБ
Еврокубок
Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины
Суперлига женщины
Лига чемпионов
Еврокубки
Пляжный волейбол
Кубок России
Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон
Мини-футбол
Фигурное катание
Водные виды спорта
Конькобежный спорт
Лёгкая атлетика
Лыжный спорт
Пляжный футбол
Гандбол
Конный спорт
Хоккей с мячом
Велоспорт
Шахматы
Прочие виды спорта
Европейские игры 2015
Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2
Counter-Strike: Global Offensive
FIFA
League of Legends
Везде
Новости
Статьи
Регистрация
Вход
Завершить регистрацию
Лента новостей
Билеты на спорт
Фэнтези футбол
Спортивный ТВ-гид
Рейтинг букмекеров
Футбольные трансферы
Допинг
Купить билет на Кубок Легенд!
175 лет назад
2016
Главные новости
Популярные
00:39
А. Зверев: надеюсь провести финальный матч на ещё более высоком уровне
22:06
Димитров вышел в финал турнира в Софии и сыграет с Гоффеном
20:12
Поцелуй Мыскиной, почётные гости и победа Макаровой. Фотообзор Кубка Федерации
20:08
Мыскина: Блинкова — молодец, прошла хорошую проверку боем
19:39
Чан Кайчэнь: матч с Блинковой был равным, просто я сыграла чуть лучше
10:46
Льодра: теннис стал скучным и незрелищным, все играют одинаково
17:00
Макарова в трёх сетах победила Ли Ясюань в матче Кубка Федерации
18:04
Тарпищев: Макарова могла выиграть у Ли Ясюань и попроще
19:10
Блинкова уступила Чан Кайчэнь в матче Кубка Федерации
20:08
Мыскина: Блинкова — молодец, прошла хорошую проверку боем
События вчера
Сейчас
Сегодня
Завтра
Риске победила Петкович и вывела США вперёд в матче Кубка Федерации
12 февраля 2017, воскресенье. 02:55.
Теннис
Американка
Элисон Риске
со счётом 7:6 (10:8), 6:2 победила
Андреа Петкович
в рамках матча 1/4 финала Мировой группы
Кубка Федерации
с Германией.
Во втором матче первого игрового дня Коко Вандевеге померится силами с Юлией Гёргес.
Источник:
«Чемпионат»
Сообщить об ошибке
Теги
Андреа Петкович
Кубок Федерации
Комментарии:
Правила
Новости. Теннис
12 февраля 2017, воскресенье
02:55
Риске победила Петкович и вывела США вперёд в матче Кубка Федерации
02:17
Эстрелья-Бургос и Лоренци сразятся за победу на турнире в Кито
00:39
А. Зверев: надеюсь провести финальный матч на ещё более высоком уровне
00:25
Гаске: я провёл очень хороший матч против Пэра
11 февраля 2017, суббота
23:11
Лоренци стал первым финалистом турнира в Кито
22:06
Димитров вышел в финал турнира в Софии и сыграет с Гоффеном
21:52
А. Зверев обыграл Цонгу в полуфинале турнира в Монпелье и сыграет с Гаске
20:30
Блинкова: эмоции зашкаливали, всё время хотелось кричать
20:12
Поцелуй Мыскиной, почётные гости и победа Макаровой. Фотообзор Кубка Федерации
20:08
Мыскина: Блинкова — молодец, прошла хорошую проверку боем
19:44
Гаске обыграл Пэра и вышел в финал турнира в Монпелье
19:39
Чан Кайчэнь: матч с Блинковой был равным, просто я сыграла чуть лучше
19:10
Блинкова уступила Чан Кайчэнь в матче Кубка Федерации
18:54
Гоффен стал первым финалистом турнира в Софии
18:04
Тарпищев: Макарова могла выиграть у Ли Ясюань и попроще
17:41
Макарова: в третьем сете встречи с Ли Ясюань я просто разозлилась
17:00
Макарова в трёх сетах победила Ли Ясюань в матче Кубка Федерации
16:39
Александрова победила Козлову в квалификации турнира в Дохе, Пивоварова уступила
16:01
Флипкенс вывела Бельгию вперёд в матче с Румынией во второй Мировой группе КФ
15:55
Цуренко победила Гаврилову и вывела Украину вперёд в матче с Австралией
15:40
Текстовая онлайн-трансляция матча Блинкова — Чан Кайчэнь в Кубке Федерации
14:45
Родина победила Доден на старте квалификации турнира в Дохе
14:38
Саснович принесла сборной Беларуси первое очков в 1/4 финала КФ с голландками
14:15
Донской на отказе Южного вышел в финал квалификации турнира в Роттердаме
13:54
Кузнецов сыграет с Гоффеном, а Хачанов — с Чоричем на турнире в Роттердаме
12:47
Стивенс перенесла операцию на ноге и вернётся на корт летом
12:09
Текстовая онлайн-трансляция матча Макарова — Ясюань в Кубке Федерации
10:52
Цонга: просмотр матча Медведева с Вердаско помог мне обыграть Даниила
10:46
Льодра: теннис стал скучным и незрелищным, все играют одинаково
09:43
Кравчук сыграет с Харрисоном в первом круге турнира в Мемфисе
09:34
Гоффен: после победы в сете со счётом 6:1 всегда ждёшь реакции соперника
09:28
Димитров: я впервые дошёл до полуфинала в Софии, поэтому волнуюсь
04:08
Эстрелья-Бургос поспорит с Беллуччи за выход в финал турнира в Кито
01:59
Беллуччи отдал всего 3 гейма Оливо в четвертьфинале турнира в Кито
00:53
А. Зверев победил Шарди и встретится с Цонгой в Монпелье
00:23
Ноа: зная, что Моресмо уйдёт, французские теннисистки позвонили мне
00:01
Муратоглу: в начале каждого года ставлю перед Сереной цель — сделать «Шлем»
10 февраля 2017, пятница
23:05
Басилашвили победил Клижана, проиграв первый сет под ноль за 23 минуты
22:31
Цонга победил Медведева в четвертьфинале Монпелье
22:29
Янкович впервые с 2004 года сыграет в квалификации турнира WTA
21:50
Свитолина сыграла с 92-летним теннисистом-любителем
20:52
Димитров обыграл Троицки в четвертьфинале Софии
20:10
Браун снялся с матча с Пэром после одного гейма из-за травмы спины
18:55
Гаске одолел де Шеппера в четвертьфинале Монпелье
18:29
Кузнецов и Елгин стали первыми финалистами Софии в парном разряде
Все новости
RSS
Кто из нового поколения россиян сможет первым пробиться в топ-20?
Андрей Кузнецов
Карен Хачанов
Андрей Рублёв
Даниил Медведев
Евгений Донской
кто-то другой
Проголосовать
Архив →
Конфиденциальность
Использование информации
Контакты
Реклама
Вакансии
|
Виджеты
Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
Возрастное ограничение 18+