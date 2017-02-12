Перед матчем США — Германия в Кубке Федерации был исполнен гимн Третьего рейха

На церемонии открытия матча четвертьфинала первой Мировой группы Кубка Федерации между командами США и Германии на Гавайях организаторы перепутали немецкий гимн. Вместо современного варианта «Песни немцев» на стадионе прозвучала версия, включавшая строфы, исполнявшиеся во времена Третьего рейха и запрещённые после 1945 года. Американская теннисная ассоциация принесла извинения немецкой команде.
«Это был верх невежества. Я за 13 лет в Кубке Федерации никогда не сталкивалась ни с чем подобным. Мне хотелось уйти с корта», — прокомментировала инцидент Андреа Петкович.