Риттер: ошибка с гимном Германии непростительна и унизительна

Капитан сборной Германии в Кубке Федерации Барбара Риттер прокомментировала инцидент, произошедший на церемонии открытия матча четвертьфинала первой Мировой группы с американками на Гавайях. Организаторы перепутали немецкий гимн, вследствие чего вместо современного варианта «Песни немцев» на стадионе прозвучала версия, включавшая строфы, исполнявшиеся во времена Третьего рейха и запрещённые после 1945 года.
«Это настоящий скандал! Такая ошибка непростительна и унизительна. Я могла бы заплакать, потому что исполнение гимна страны в Кубке Федерации — это священный момент», — приводит слова Риттер Deutsche Welle.