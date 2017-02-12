Риске: понятия не имею, почему прозвучал гимн Третьего рейха

Американка Элисон Риске принесла сборной Германии извинения за инцидент, произошедший на церемонии открытия матча четвертьфинала первой Мировой группы Кубка Федерации. Организаторы перепутали немецкий гимн, вследствие чего вместо современного варианта «Песни немцев» на стадионе прозвучала версия, включавшая строфы, исполнявшиеся во времена Третьего рейха и запрещённые после 1945 года.
«Я понятия не имею, как такое могло произойти. Безусловно, это очень неприятный инцидент, вызванный ошибкой. Мы очень уважаем сборную Германии и приносим искренние извинения. Уверена, что такого больше не повторится», — приводит слова Риске ESPN.