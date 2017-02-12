Теннисная ассоциация США не будет наказана за инцидент с немецким гимном

Международная федерация тенниса не будет наказывать Ассоциацию тенниса США за инцидент на церемонии открытия четвертьфинала первой Мировой группы Кубка Федерации на Гавайях межу командами США и Германии. Организаторы перепутали немецкий гимн, вследствие чего вместо современного варианта «Песни немцев» на стадионе прозвучала версия, включавшая строфы, исполнявшиеся во времена Третьего рейха и запрещённые после 1945 года.«Ассоциации тенниса США принесла свои извинения и отметила, что такого больше не повторится. Никаких санкций применено не будет», — приводит текст заявления ITF ТАСС.