Макарова вывела Россию вперёд в матче с Тайванем в Кубке Федерации

Екатерина Макарова в третьем поединке матча Россия — Тайвань во второй Мировой группе Кубка Федерации переиграла Чан Кайчэнь со счётом 6:4, 7:5. Теннисистки провели на корте 1 час 39 минут. Во второй партии Екатерина уступала со счётом 2:5, но затем выиграла пять геймов кряду и добилась победы.
Таким образом, россиянки вышли вперёд со счётом 2-1. В следующей встрече сыграют Анна Блинкова и Ли Ясюань.
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию этой встречи:
Текстовая онлайн-трансляция матча Макарова — Чан Кайчэнь в Кубке Федерации.