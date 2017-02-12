Макарова: если нужно, готова помочь в парном матче — за страну готова всегда

Россиянкапрокомментировала свою победу надиз Тайваня со счётом 6:4, 7:5 в третьем поединке матча второй Мировой группы Кубка Федерации в Москве.«Очень хотелось сегодня победить. Неважно как – любым образом, красиво или нет. Поэтому, конечно, было волнение, потому что очень важный матч был. Но я рада, что смогла справиться. Судьи вначале опять были против нас, но я старалась не обращать на это внимания, играть в свою игру.Мне кажется, когда я проигрывала, то начинала снова играть активнее, диктовать свою игру. А до этих моментов, наверное, надеялась где-то подержать, где-то постараться её развалить. Но потом я просто понимала, что активная игра приносит мне успех, поэтому надо подключать все свои резервы, все свои любимые удары.В случае необходимости я готова помочь в парном матче — за страну я готова всегда. Но я не хочу сейчас об этом думать – будем болеть за Наташу [Вихлянцеву] и будем держать кулачки», — передаёт слова Екатерины Макаровой корреспондент «Чемпионата» Даниэль Виленчук.