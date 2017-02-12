Донской, отыграв 4 матчбола у Гулбиса, вышел в основную сетку в Роттердаме
12 февраля 2017, воскресенье. 17:41.
Теннис
Россиянин Евгений Донской
вышел в основную сетку турнира в Роттердаме
. В финальном матче квалификации Донской обыграл представителя Латвии Эрнеста Гулбиса
со счетом 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 7:6 (12:10). Матч продолжался 2 часа 45 минут. Донской 8 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки, реализовал 1 брейк-пойнт из 6 и отыграл 4 матчбола. На счету Гулбиса 18 эйсов, 7 двойных ошибок и 1 брейк.