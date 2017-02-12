Вихлянцева: эта победа займёт очень важное место в моём сердце

Российская теннисистка, чья победа принесла России третье очко в матче Кубка Федерации с Тайванем, не скрывала радости от своего выступления за команду.«Мне кажется, эта победа займёт очень важное место в моём сердце, потому что я помогла своей стране в Москве на Кубке Федерации при счёте 2-1 в нашу пользу. То есть это очко могло принести нам досрочную победу. И мне удалось выйти, справиться с эмоциями и выиграть.Я из Волгограда, родилась там. У меня замечательная семья — мама с папой, два брата, которые всегда меня поддерживают. И они поддерживают каждое моё начинание, иногда советуют мне, как правильно поступить. Большую часть времени я провожу в Волгограде, потому что продолжаю учиться. Я окончила гимназию с углублённым изучением французского языка, владею им на высоком уровне. Даже во Франции удивляются: «Где же ты выучила такой французский язык?» А я сделала это в Волгограде в обычной гимназии. Для них это большое удивление, потому что они думают, что училась в частной школе где-нибудь в Париже или в Монте-Карло. Сейчас я продолжаю учиться на очной форме в Волгоградской государственной академии физической культуры и планирую получить ещё какое-то образование, но уже на заочном. Может быть, дизайн или архитектура. И я также играю в теннис, и, видимо, у меня это хорошо получается, если я сижу сейчас перед вами, отвечаю на вопросы и даю интервью», — передаёт слова Вихлянцевой корреспондент «Чемпионата» Даниэль Виленчук.