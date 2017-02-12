Стрыцова вывела сборную Чехию в 9-й подряд полуфинал Кубка Федерации

Чешская теннисистка Барбора Стрыцова принесла решающее третье очко своей сборной в четвертьфинале Мировой группы Кубка Федерации против Испании. Стрыцова переиграла Лару Арруабаррену со счётом 6:4, 6:4. Чешка дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. На счету испанки два эйса, две двойные ошибки и два брейка.
После победы Стрыцовой счёт в матче Чехия – Испания стал 3-1. Сборная Чехии одержала 10-ю победу подряд в Кубке Федерации и 9-й раз подряд вышла в полуфинал.