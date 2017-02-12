Тарпищев: формирование состава – это сложно, но надо через это пройти

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу женской сборной над командой Тайваня в матче второй Мировой группы Кубка Федерации .
«Во-первых, я хочу поздравить команду с победой, потому что в Кубке Федерации, как и в Кубке Дэвиса, лёгких матчей не бывает. Рейтинг тут вообще ни при чём. В каждом отдельно взятом матче человек может выложиться. Рейтинг больше характерен для одиночных соревнований, когда ты играешь весь турнир, и играешь стабильно. Ни молодые, ни люди, стоящие низко по рейтингу, стабильно нигде играть не могут. Поэтому я от всей души поздравляю нашу команду. Она молодая и перспективная.
Особого волнения не было, потому что у нас сейчас не стоит задача ни в мужской, ни в женской команде обязательно выиграть. Стоит задача вырастить команды, которые в перспективе смогут выиграть и Кубок Дэвиса, и Кубок Федерации. Чтобы выиграть такие соревнования, надо как минимум иметь двойной состав, чтобы не нарушать календарь спортсменок. Это такое шахматное расположение. Если вспомнить, когда мы выиграли за 10 лет четыре Кубка Федерации, то было задействовано 14 спортсменок. И 13 из них стали обладателями Кубка, не попала только Мария Кириленко.
Естественно, любой матч сложный, формирование состава – это сложно, но надо через это пройти. Я благодарен девочкам за самоотдачу. Настя [Мыскина] молодец, но я хочу ей посоветовать так уж не нервничать совсем (улыбается). Неоценимый опыт каждого матча неминуемо скажется в будущем», — передаёт слова Тарпищева корреспондент «Чемпионата» Даниэль Виленчук.