Мыскина: мы — команда, вместе выигрываем, вместе проигрываем, боремся

Капитан сборной России по теннису Анастасия Мыскина прокомментировала победу своих подопечных над командой Тайваня в матче второй Мировой группы Кубка Федерации .
«Мы держали Наташу Вихлянцеву свежей. Мы её берегли. А Аня Блинкова с Катей Макаровой вчера умотали своих соперниц. Сегодня было видно, что соперницы уставшие. Поэтому нам было, наверное, чуточку легче. Наташа продемонстрировала сегодня просто потрясающий теннис, и вообще девочки все очень дружные. Сразу видно, что играет команда – мы вместе выигрываем, вместе проигрываем, боремся. И очень важно чувствовать поддержку, когда ты там, на корте, и смотришь на скамейку – а там все вместе болеют.
Мы уже споткнулись на голландках, когда рейтинг показывал, что мы намного сильнее. Но как уже сказал Шамиль Анвярович Тарпищев, иногда в командных матчах игроки выстреливают так, что диву даёшься. В этот раз мы настраивались на очень серьёзный матч и прекрасно понимали, что так и будет», — передаёт слова Мыскиной корреспондент «Чемпионата» Даниэль Виленчук.