Братья Зверевы выиграли турнир в Монпелье в парном разряде

Представляющие Германию братья Александр и Миша Зверевы в финальном матче парного разряда на турнире в Монпелье одержали победу над французом Фабрисом Мартеном и канадцем Даниэлем Нестором, которые были посеяны под вторым номером, со счётом 6:4, 6:7 (3:7), 10:7. Теннисисты провели на корте 1 час 26 минут. Братья Зверевы 7 раз подали навылет, совершили три двойные ошибки и реализовали 1 брейк из четырех. На счету их соперников 6 эйсов и 6 двойных ошибок.
Александр Зверев завоевал первый в карьере титул АТР в парном разряде, а его старший брат Миша — третий. Напомним, что в одиночном разряде Александр Зверев стал победителем турнира в Монпелье.