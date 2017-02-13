А. Зверев: в Монпелье был очень успешный турнир для Зверевых

Немецкий теннисист Александр Зверев, завоевавший на турнире в Монпелье титулы в одиночном и парном (вместе со старшим братом Мишей Зверевым) разрядах, прокомментировал свой успех.
«Я очень рад завоевать свой первый титул в 2017 году. Безусловно, это был очень тяжёлый турнир, только одну встречу я выиграл в двух партиях. В финале тоже было нелегко. Я думаю, что в финальном матче с Гаске мы оба показали теннис очень высокого уровня, и я счастлив, оттого что выиграл.
Это здорово — сразу победить как в одиночном, так и в парном разряде. Я очень рад тому, как мы с Мишей сыграли. Мы отдали только один сет на турнире. Я думаю, что это был очень успешный турнир для Зверевых», — приводит слова Александра Зверева официальный сайт АТР.