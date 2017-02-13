Веснина опустилась на 16-ю строчку в рейтинге WTA

В обновлённом рейтинге WТА от 13 февраля россиянка Елена Веснина опустилась на 16-ю строчку, её соотечественница Дарья Касаткина — на 32-ю. В первой десятке изменений не произошло.
Рейтинг WTA. 13 февраля
1 (1). Серена Уильямс (США) — 7780.
2 (2). Анжелика Кербер (Германия) — 7115.
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5270.
4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5172.
5 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) — 5070.
6 (6). Агнешка Радваньска (Польша) — 4915.
7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4720.
8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 3915.
9 (9). Мэдисон Кис (США) — 3897.
10 (10). Йоханна Конта (Великобритания) — 3705.
…
16 (15). Елена Веснина (Россия) — 2402.
23 (23). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1941.
32 (28). Дарья Касаткина (Россия) — 1450.
37 (39). Екатерина Макарова (Россия) — 1377.
83 (87). Евгения Родина (Россия) — 756.
87 (89). Наталья Вихлянцева (Россия) — 748.
93 (97). Ирина Хромачёва (Россия) — 680.