Блинкова поднялась на 56-ю строчку в чемпионской гонке WTA

В новой версии чемпионской гонки WTA от 13 февраля россиянка Анна Блинкова поднялась на 56-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.
Чемпионская гонка WТА. 13 февраля
1 (1). Серена Уильямс (США) — 2030.
2 (2). Винус Уильямс (США) — 1331.
3 (3). Йоханна Конта (Великобритания) — 1010.
4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 900.
5 (5). Коко Вандевеге (США) — 835.
6 (6). Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия) — 823.
7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 615.
8 (8). Элина Свитолина (Украина) — 595.
9 (9). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 531.
10 (10). Светлана Кузнецова (Россия) — 495.
…
15 (15). Наталья Вихлянцева (Россия) — 442.
35 (35). Екатерина Макарова (Россия) — 243.
40 (40). Елена Веснина (Россия) — 232.
41 (41). Евгения Родина (Россия) — 231.
44 (44). Дарья Касаткина (Россия) — 220.
50 (48). Екатерина Александрова (Россия) — 194.
56 (67). Анна Блинкова (Россия) — 176.