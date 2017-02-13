Федерер стал девятой ракеткой мира, Хачанов — 48-й

В обновлённом рейтинге ATP от 13 февраля швейцарец Роджер Федерер поднялся на девятую строчку. Лучший из россиян, Карен Хачанов, стал 48-й ракеткой мира.
Рейтинг ATP. 13 февраля
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 11 540.
2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 9825.
3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) – 5695.
4 (4). Милош Раонич (Канада) – 4930.
5 (5). Кей Нисикори (Япония) – 4625.
6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) – 4295.
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 3470.
8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3405.
9 (10). Роджер Федерер (Швейцария) – 3260.
10 (9). Гаэль Монфис (Франция) – 3145.
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48 (51). Карен Хачанов (Россия) — 904…
54 (55). Андрей Кузнецов (Россия) – 835…
60 (63). Даниил Медведев (Россия) — 779…
85 (86). Константин Кравчук (Россия) — 644…
87 (89). Михаил Южный (Россия) – 631.