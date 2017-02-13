Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Купить билет на Кубок Легенд!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Димитров: в концовке Гоффен играл просто невероятно

13 февраля 2017, понедельник. 09:12. Теннис
Болгарин Григор Димитров прокомментировал победу в финале турнира в Софии над бельгийцем Давидом Гоффеном со счётом 7:5, 6:4.

«Это самый престижный титул для меня. Завоевать его дома — это потрясающий успех. Я буду ценить этот трофей всю свою жизнь. Это нечто поразительное. На протяжении всего турнира болельщики были просто великолепны. Я очень благодарен им за поддержку.

Давид — прекрасный игрок. Мне нужно было сохранять концентрацию в каждом розыгрыше. Он один из самых сложных соперников в туре. Я вёл 5:1 и 40:0 во втором сете, но никак не мог завершить матч в свою пользу. В концовке он играл просто невероятно. В будущем мы проведём ещё немало сражений с этим парнем», — цитирует Димитрова официальный сайт тура.
Источник: ATP World Tour Сообщить об ошибке
Теги
Григор Димитров Давид Гоффен
Новости. Теннис
13 февраля 2017, понедельник
09:12 Димитров: в концовке Гоффен играл просто невероятно
09:08 Федерер стал девятой ракеткой мира, Хачанов — 48-й
09:06 Блинкова поднялась на 56-ю строчку в чемпионской гонке WTA
09:05 Веснина опустилась на 16-ю строчку в рейтинге WTA
02:42 Сборная США обыграла команду Германии в 1/4 финала Кубка Федерации
00:59 А. Зверев: в Монпелье был очень успешный турнир для Зверевых
00:18 Эстрелья-Бургос выиграл турнир в Кито, несмотря на 17 эйсов Лоренци
12 февраля 2017, воскресенье
23:39 Братья Зверевы выиграли турнир в Монпелье в парном разряде
22:41 Бенчич вывела Швейцарию в полуфинал Кубка Федерации
21:24 Шуба Кузнецовой, очарование Калинской, Газманов на трибуне. Фото Кубка Федерации
21:24 Мыскина: мы — команда, вместе выигрываем, вместе проигрываем, боремся
21:08 Тарпищев: формирование состава – это сложно, но надо через это пройти
20:22 Россия обыграла Тайвань в Кубке Федерации со счётом 4-1
20:07 Димитров одолел Гоффена и выиграл домашний турнир в Софии
19:43 Стрыцова вывела сборную Чехию в 9-й подряд полуфинал Кубка Федерации
19:29 Вихлянцева: эта победа займёт очень важное место в моём сердце
18:32 Блинкова и Калинская сыграют за Россию в парном матче Кубка Федерации с Тайванем
18:25 А. Зверев выиграл 2-й титул в карьере, победив Гаске в финале турнира в Монпелье
18:07 Вихлянцева принесла победу России в матче Кубка Федерации с Тайванем
17:52 Елгин и Кузнецов уступили Троицки и Зимоничу в парном финале турнира в Софии
17:41 Донской, отыграв 4 матчбола у Гулбиса, вышел в основную сетку в Роттердаме
17:22 Макарова: если нужно, готова помочь в парном матче — за страну готова всегда
17:13 Макарова обыграла Чан Кайчэнь в матче Кубка Федерации. Фоторепортаж
17:02 Эррани взяла 2 гейма у Гантуховой в матче Кубка Федерации
16:45 Вихлянцева сыграет вместо Блинковой в матче с Ясюань в Кубке Федерации
16:36 Кар. Плишкова разгромила Мугурусу и принесла Чехии второе очко в 1/4 финала КФ
16:23 Макарова вывела Россию вперёд в матче с Тайванем в Кубке Федерации
15:46 Текстовая онлайн-трансляция матча Блинкова — Ясюань в Кубке Федерации
14:51 Сборная Беларуси впервые в истории вышла в полуфинал Кубка Федерации
14:30 Свитолина разгромила Гаврилову и вывела Украину в плей-офф Мировой группы КФ
14:06 Теннисная ассоциация США не будет наказана за инцидент с немецким гимном
12:49 Саснович вывела Беларусь вперёд в матче с Нидерландами в Кубке Федерации
12:40 Текстовая онлайн-трансляция матча Макарова — Чан Кайчэнь в Кубке Федерации
11:48 Риске: понятия не имею, почему прозвучал гимн Третьего рейха
11:42 Риттер: ошибка с гимном Германии непростительна и унизительна
10:24 Касаткина может сыграть с Кербер во втором круге турнира в Дохе
09:52 Перед матчем США — Германия в Кубке Федерации был исполнен гимн Третьего рейха
09:44 Керретани и Освальд победили на турнире в Кито в парном разряде
09:32 Новак Джокович станет отцом во второй раз
09:00 Тони Надаль проводит последний сезон в качестве тренера Рафаэля Надаля
02:55 Риске победила Петкович и вывела США вперёд в матче Кубка Федерации
02:17 Эстрелья-Бургос и Лоренци сразятся за победу на турнире в Кито
00:39 А. Зверев: надеюсь провести финальный матч на ещё более высоком уровне
00:25 Гаске: я провёл очень хороший матч против Пэра
11 февраля 2017, суббота
23:11 Лоренци стал первым финалистом турнира в Кито
Все новости RSS
Кто из нового поколения россиян сможет первым пробиться в топ-20?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+