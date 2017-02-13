Димитров: в концовке Гоффен играл просто невероятно

Болгарин Григор Димитров прокомментировал победу в финале турнира в Софии над бельгийцем Давидом Гоффеном со счётом 7:5, 6:4.
«Это самый престижный титул для меня. Завоевать его дома — это потрясающий успех. Я буду ценить этот трофей всю свою жизнь. Это нечто поразительное. На протяжении всего турнира болельщики были просто великолепны. Я очень благодарен им за поддержку.
Давид — прекрасный игрок. Мне нужно было сохранять концентрацию в каждом розыгрыше. Он один из самых сложных соперников в туре. Я вёл 5:1 и 40:0 во втором сете, но никак не мог завершить матч в свою пользу. В концовке он играл просто невероятно. В будущем мы проведём ещё немало сражений с этим парнем», — цитирует Димитрова официальный сайт тура.