А. Зверев захватил лидерство в чемпионской гонке U21, Медведев — второй

Россиянин Даниил Медведев опустился на вторую строчку в чемпионской гонке среди теннисистов не старше 21 года. Лидерство захватил немец Александр Зверев. На четвёртую позицию опустился россиянин Андрей Рублёв. Восемь лучших игроков в этой возрастной категории по итогам сезона выступят на «Мастерсе-U21» в Милане.
Чемпионская гонка U21. 13 февраля
1 (6). Александр Зверев (Германия) — 340.
2 (1). Даниил Медведев (Россия) — 205.
3 (7). Ноа Рубин (США) — 165.
4 (2). Андрей Рублёв (Россия) — 159.
5 (3). Чхун Хён (Южная Корея) — 157.
6 (4). Омар Джасика (Австралия) — 135.
7 (5). Фрэнсис Тиафо (США) — 111.
8 (11). Алекс де Минор (Австралия) — 84.
9 (8). Блэйк Мотт (Австралия) — 83.
10 (9). Эрнесто Эскобедо (США) — 82.