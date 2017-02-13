Гоффен поднялся на пятую строчку в чемпионской гонке ATP, Медведев — на 23-ю

В новой версии чемпионской гонки ATP от 13 февраля бельгийский теннисист Давид Гоффен поднялся на пятую строчку. Лучший из россиян, Даниил Медведев, располагается на 23-й позиции.
Чемпионская гонка ATP. 13 февраля
1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) — 2000.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 1245.
3 (3). Григор Димитров (Болгария) — 1220.
4 (4). Станислас Вавринка (Швейцария) — 810.
5 (9). Давид Гоффен (Бельгия) — 530.
6 (6). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 520.
7 (7). Жо-Вильфрид Цонга (Франция) — 495.
8 (5). Милош Раонич (Канада) — 450.
9 (8). Миша Зверев (Германия) — 400.
10 (10). Джек Сок (США) — 340.
10 (73). Александр Зверев (Германия) — 340.
…
23 (24). Даниил Медведев (Россия) — 245.
26 (19). Андрей Рублёв (Россия) — 224…
77 (62). Андрей Кузнецов (Россия) — 100.