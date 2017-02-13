Эстрелья-Бургос: рецепт моего успеха в Кито откроется, когда я завершу карьеру

Виктор Эстрелья-Бургос из Доминиканской Республики поделился эмоциями после третьей кряду победы на турнире в Кито . В финале он одолел итальянца Паоло Лоренци со счётом 6:7 (2:7), 7:5, 7:6 (8:6).
«Завоевать три титула в Кито — это огромное достижение для меня. Рецепт моего успеха откроется, когда я завершу карьеру. Шучу. Но, конечно, я вернусь сюда в следующем году. Буду выступать здесь пока не уйду из тенниса.
Без сомнений, финал был самым сложным матчем для меня. Паоло — настоящий боец, который так просто не сдаётся», — цитирует Эстрелью-Бургоса официальный сайт тура.