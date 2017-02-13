Бердых: в матче со мной на AO была лучшая игра Федерера, которую я видел

Чех Томаш Бердых прокомментировал своё поражение от швейцарца Роджера Федерера в третьем круге Открытого чемпионата Австралии со счётом 2:6, 4:6, 4:6. В итоге уроженец Базеля завоевал титул.
«Матч с Федерером получился странным для меня. Он играл невероятно. Мы провели уже так много матчей, что могу сказать: это была лучшая игра Роджера, которую я видел. Я находился под большим давлением. С первого розыгрыша мне приходилось защищаться. Я не знаю, как сам играл, потому что всё делал Роджер — или выполнял удары навылет, или ошибался. Ничего другого не было. Сложно судить, насколько хорошо или плохо я сыграл. Я не контролировал ситуацию, и это было необычно.
После матча я был уверен, что Роджер может дойти до финала и выиграть его. Так и получилось. Он единственный, кто может сделать нечто подобное — победить после шести месяцев отсутствия. Это был его первый турнир, и он его выиграл. Это удивительно», — цитирует Бердыха официальный сайт тура.