М. Зверев: выступление в паре с братом — это всегда особенное событие для меня

Немец Миша Зверев поделился эмоциями после победы на турнире в Монпелье в парном разряде. В финале он со своим братом Александром одолел француза Фабриса Мартена и канадца Даниэля Нестора со счётом 6:4, 6:7 (3:7), [10:7]. Александр также завоевал титул в Монпелье в одиночном разряде.
«Это была потрясающая неделя. Я поздравляю своего брата с завоеванием титулов в одиночном и парном разрядах. Выступление с ним в паре — это всегда особенное событие для меня. Тем более когда нам удаётся играть так хорошо и побеждать. Я очень рад. Не ожидал, что нам удастся победить», — цитирует Зверева официальный сайт тура.