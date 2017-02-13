Младенович: после медицинского тайм-аута Бачински начала носиться, как кенгуру

Француженка Кристина Младенович после поражения от швейцарки Тими Бачински в матче Кубка Федерации со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 5:7, выразила недовольство тем, что её соперница после медицинского тайма-аута начала играть очень активно, хотя до этого жаловалась на проблемы с коленом.
«После медицинского тайм-аута она начала носиться, как кенгуру. Такое Бачински делала и раньше. В матче с Корне было то же самое. Есть правила, и она их использует по максимуму. Это её способ борьбы, и она этим славится. Я же не разделяю таких ценностей», — цитирует Младенович Tennis World USA.