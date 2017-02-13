Парментье: я уважаю решение Гарсии, но не обязательно понимаю его

Французская теннисисткапрокомментировала поражение своей команды от сборной Швейцарии в четвертьфинале Кубка Федерации, отметив отсутствие Каролин Гарсии, отказавшейся от выступления на турнире.«В раздевалке мы смотрели счёт и думали, нужна ли нам Каролин. Это ужасно. Честно говоря, если оглянуться на наш результат, я бы сказала «да». Она объяснила своё решение, своё желание тем, что хочет сконцентрироваться на индивидуальных выступлениях. Лично я уважаю то, что она была честна. Понимаю ли я это? Не обязательно. Злюсь ли на неё? Не знаю», — приводит слова Парментье BFM TV.