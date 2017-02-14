Кербер: мне важно вновь начать выигрывать матчи, чтобы вернуть уверенность

Немка Анжелика Кербер, проигравшая в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии американке Коко Вандевеге со счётом 2:6, 3:6, оценила своё нынешнее состояние и рассказала о подготовке к турниру в Дохе.
«Для меня очень важно демонстрировать хороший теннис и стараться улучшать свою игру. Это всегда было моей целью. Я постараюсь как можно лучше выступить в ближайшие недели и месяцы. Если показываешь хорошую игру, то и результаты придут. Мне важно вновь начать выигрывать матчи, чтобы вернуть уверенность. Посмотрим, что случится в ближайшие несколько месяцев.
После Australian Open я вернулась домой, провела там несколько дней и вообще ничего не делала. Было холодно. Затем я приступила к тренировкам. Я прилетела в Доху заранее, чтобы хорошо подготовиться к турниру, привыкнуть к кортам и погодным условиям. Я чувствую, что готова к игре, хотя после Australian Open прошло немало времени. Здорово, что смогу сыграть здесь и в Дубае.
Длительный отдых — это не так плохо. Я хорошо себя чувствую. Первые раунды всегда получаются непростыми, потому что уходит время на адаптацию, но сейчас я готова отлично», — цитирует Кербер официальный сайт тура.