Мать сестёр Уильямс: Серена сейчас счастлива как никогда

Мать американки Серены Уильямс Орасен Прайс призналась, что её дочь сейчас необыкновенно счастлива после победных результатов на корте и предстоящего замужества. В финале Открытого чемпионата Австралии уроженка Сагинау победила свою старшую сестру Винус со счётом 6:4, 6:4.
«Думаю, сейчас она счастлива как никогда. Она на пике формы, потому что стала умнее и опытнее. Что касается её замужества, то Алексис сначала попросил у меня руки дочери. Конечно, он в любом случае сделал бы предложение Серене, но решил следовать этикету.
Как-то Серена никак не могла найти рубашку, которая ей очень нравилась, — чёрно-красную клетчатую рубашку. Он разыскал её для Серены в Интернете. Думаю, это очень романтический поступок, так как он внимательно слушает Серену и старается исполнить её желания», — цитирует Прайс The New York Post.