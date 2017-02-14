Кузнецова: чувствую, что могу на равных играть с сильнейшими теннисистками мира

Восьмая ракетка мира россиянка Светлана Кузнецова, отказавшаяся от участия в турнире в Дохе из-за травмы мышц брюшного пресса, оценила свою нынешнюю форму и призналась, что хотела бы прибавить в стабильности.
«Сейчас ко мне относятся иначе, потому что я вновь стала игроком топ-10. Игроки судят о тебе по рейтингу, потому что он всё отражает. Жульничать с рейтингом не получится, это точно. Так что сейчас все теннисистки хотят победить меня.
Конечно, все ждут от меня хорошей игры. С этим может быть нелегко справиться. Но я уверена в себе, счастлива и здорова. Это самое главное. К тому же я люблю игру и наслаждаюсь ею. Хотелось бы в этом сезоне выступать стабильнее. В последние несколько лет это не получалось. Я была рядом, но словно никак не могла включиться. Хотелось бы, чтобы выключатель всё время был включён, это самое важное для меня.
Я чувствую, что могу на равных играть с сильнейшими теннисистками мира, и у меня есть шанс победить их и подняться в рейтинге так же высоко. Это приятное ощущение, потому что я очень много работала для этого», — цитирует Кузнецову Gulf News.