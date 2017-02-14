В. Уильямс: больше всего я восхищаюсь мамой и папой, а Серена — мой герой

Американка Винус Уильямс, проигравшая в финале Открытого чемпионата Австралии своей сестре Серене со счётом 4:6, 4:6, призналась, что считает героями своих близких, а также рассказала о лучшем совете, который получила от младшей сестры.
«Больше всего я восхищаюсь мамой и папой, а Серена — мой герой. Думаю, все мои герои — это мои близкие. Они всегда мотивировали меня в сложные времена.
Лучший совет, который Серена когда-либо дала мне по теннисным или жизненным вопросам, был таким: „Ты должна явиться, так почему бы не побороться? Ты не можешь убежать, так почему же не посоревноваться?“ Это лучший совет. Я стараюсь каждый день ему следовать. Я живу настоящим, поэтому хочу, чтобы меня запомнили как человека, который любил теннис и старался отдать ему и жизни что-то в ответ», — цитирует Винус Уильямс официальный сайт тура.