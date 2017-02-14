Нисикори: после матча с Федерером я извлёк много уроков

Японец Кей Нисикори, проигравший в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии швейцарцу Роджеру Федереру со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 1:6, 6:4, 3:6, рассказал, как воспринял тот проигрыш, и как настраивался на турнир в Буэнос-Айресе, на котором он стартует со второго круга.
«Аргентина — прекрасная страна. Здесь можно делать так много всего. Вчера я попробовал здесь великолепный стейк. Было очень вкусно. Я очень рад возвращению в Буэнос-Айрес. Мой тренер Данте очень много помогает мне, особенно на грунтовых кортах. Для меня приезд в Аргентину — особенное событие, потому что мой тренер из этой страны. Мне нравится играть на грунте. Это поможет мне подготовиться к европейским турнирам.
После матча с Федерером я извлёк много уроков. Это было тяжёлое поражение. Но мне нужно было продолжать тренироваться. Я надеюсь добиться здесь хорошего результата. Это придало бы мне уверенности. В финале Australian Open Рафа и Роджер демонстрировали прекрасный теннис и оба могли выиграть. Было приятно видеть их в финале», — цитирует Нисикори официальный сайт тура.