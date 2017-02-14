Тарпищев: при нормальной подготовке Россия должна победить бельгиек

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал итоги жеребьёвки плей-офф Мировой группы Кубка Федерации. Женская сборная России дома сыграет с командой Бельгией. Матчи пройдут 22-23 апреля.
«Жребием доволен. Во-первых, всегда приятно играть дома, а во-вторых, Бельгия – соперник, который по зубам нашей команде. При нормальной подготовке Россия должна победить бельгиек. Что касается состава, то этот вопрос пока не обсуждался. Хорошо, что не попали на Украину? Не вижу смысла об этом говорить. Россия сыграет с Бельгией.
Игры запланировано провести в Москве, но если от регионов поступят достойные предложения, то мы их рассмотрим. Москва – особо значимый город для России, поэтому провести матч в столице шансов больше», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.