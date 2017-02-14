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175 лет назад 2016
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Цибулкова: ещё не привыкла к месту в топ-5, но могу подняться ещё выше

14 февраля 2017, вторник. 18:27. Теннис
Пятая ракетка мира словачка Доминика Цибулкова рассказала о нахождении в топ-5 и планах на будущее.

«Конечно, трудно абстрагироваться от того, что ты пятая в мире. Я пока не привыкла к этому, и это оказывает на меня дополнительное давление. Быть в первой пятёрке — это совсем не то, что находиться в топ-20 или даже топ-10. Другие девочки в матчах со мной всегда играют раскованно, потому что им нечего терять. Но я стараюсь не сильно переживать по этому поводу и показывать свой максимум.

Я чувствую, что могу подняться ещё выше. Это моя цель. Нельзя останавливаться на достигнутом, это путь к падению. Я старалась не думать о результатах, а играла от матча к матчу. Это принесло итоговый успех. Но нельзя оглядываться назад, надо работать и стремиться к новым успехам», — приводит слова Цибулковой Sport360.
Источник: Sport360 Сообщить об ошибке
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Доминика Цибулкова
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