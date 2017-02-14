Т. Надаль: теперь я практически ничего не решаю в команде Рафы

, дядя и наставник испанца, рассказал, почему решил прекратить тренировать своего племянника после окончания текущего сезона.«До 17 лет в команде Рафы был только я, и я принимал все решения. Потом появился агент Карлос Коста и отец Рафы Себастьян. Надо признать, что с каждым годом я решаю всё меньше и меньше. Теперь пришло время, когда я почти ничего не решаю.Я путешествовал с Рафой по всему миру с самого его детства. Теперь я с удовольствием сосредоточусь на работе в Академии на Мальорке и воспитании новых талантов», — приводит слова Тони Надаля El Pais.