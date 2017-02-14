В ЮАР побит рекорд по продолжительности теннисного матча

Южноафриканские теннисные энтузиастыустановили новый рекорд Книги рекордов Гиннесса по наибольшей продолжительности теннисного матча. Спортсмены провели на корте 64 часа, более чем на два часа превысив достижение немецких теннисистов. Матч проходил по теннисным правилам. Каждый час игроки делали перерыв на пять минут.«Это было очень тяжело и с физической, и с психологической точки зрения. Мы не понимали, где находимся и что делаем. Особенно тяжело было ночью. Главное, что мы справились. Надеюсь, это поможет популяризации тенниса в Кейптауне», — приводит слова Томпсон Sport24.