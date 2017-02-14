А. Зверев: я ещё далёк от победы на турнире серии «Большого шлема»

18-я ракетка мира немец Александр Зверев оценил свой уровень игры и рассказал о целях на сезон.
«Я ещё далёк от победы на турнире серии „Большого шлема“. Может, мне понадобится пара лет, а может, я не смогу это сделать, кто знает. Я никогда не мог подумать, что буду в топ-20 в этом возрасте. Я очень рад, что всё случилось так быстро. Мы с моей командой очень усердно работали ради этих успехов.
Если всё пойдёт нормально, то я буду рад сыграть на „Мастерсе U21“ в Милане, но через неделю будет ещё один „Мастерс“, Итоговый чемпионат АТР, где я тоже мог бы сыграть», — приводит слова Зверева официальный сайт АТР.